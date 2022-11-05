Белорусская фигуристка Сафонова прокомментировала участие в третьем этапе Гран-при России

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прокомментировала то, что принимает участие в третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани, вне конкурса.
«Как я здесь оказалась? Насколько я знаю, белорусская федерация подавала заявки, чтобы нас допустили на какие-то этапы хотя бы вне конкурса, и российская федерация одобрила наш запрос.
Не обидно ли участвовать вне конкурса? Нет, не обидно вообще. Я очень рада, что нас допустили. Выступать на этапах мне тоже нравится — здесь публика, телевидение.
Уровень турнира, если сравнивать с чемпионатом Европы, примерно одинаковый. Организация на достаточно высоком уровне. И там, и там мне понравилось», — передаёт слова Сафоновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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