Синицына — об уходе в парное катание: поняла, что не моё. Лучше четверной, чем выбросы

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при России.

«Как дела? Все хорошо. Здоровье? Тоже все хорошо, готова в бой. Как оценю прокат? Спортсмен всегда найдёт в себе недостатки — идеально не может быть. Есть, над чем работать, будем дальше тренироваться и развиваться. Над чем работать? Над быстротой катания, над вращениями, чтоб было больше интересных сложных выездов с каждого вращения. Прыжки, конечно, тоже дальше усложнять. Что сказали тренеры после проката? Сказали: «Молодец, боролась до конца».



Было, конечно, много раздумий в межсезонье, продолжать или нет. Но мне столько раз писали мои болельщики, меня это так поддерживало, сразу какой-то настрой появлялся выходить на лед, тренироваться, чтобы радовать их своими программами. Насчёт парного просто поняла, что не мое. Выбросы — это все так себе для меня.



Как этот вариант возник? Мне написал Гоша Куница, с которым я каталась, не хотела бы я попробовать. Мы с тренерами это обговорили, решили, почему бы не попробовать. Все равно торопиться некуда, старты только в России, поэтому может быть что-то бы и получилось. Я недель откаталась и поняла, что лучше одиночного для меня нет. Во-первых, я всю жизнь каталась одна и уже непривычно кататься с кем-то вдвоём, всякие недомолвки возникают. Конечно, был небольшой страх — все-таки в такую высоту улетаешь! Лучше уже четверной, чем выброс.



Четверной тулуп? Завтра пока нет. У меня задача показать новую программу, откатать ее чисто, потому что, как говорил мой тренер: «Лучшая программа та, которая откатана чисто». Поэтому сначала программа, а потом усложнения.



В каком состоянии четверной тулуп? Я его тренирую, бывает, получается, бывает, не очень. Пока на соревнованиях не готова показывать», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.