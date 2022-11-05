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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Камила Валиева чисто откатала короткую программу на 3-м этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева чисто откатала короткую программу на 3-м этапе Гран-при России в Казани
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Действующая чемпионка Европы и России, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева чисто откатала короткую программу в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в родной для неё Казани.

Спортсменка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили выступление Валиевой в 83,30 балла, Камила занимает первое место после выступления шести участниц из 11.

Напомним, Валиева выиграла первый этап серии Гран-при России, который проходил в Москве.

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