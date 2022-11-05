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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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Валиева — об этапе Гран-при: эмоции невероятные. Наконец просто получаю удовольствие

Валиева — об этапе Гран-при: эмоции невероятные. Наконец просто получаю удовольствие
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на этапе Гран-при России.

«Эмоции просто невероятные. Такая домашняя атмосфера на самом деле! Я так обрадовалась, что всё-таки приехала в Казань. Я в этом Дворце спорта начинала, поэтому самые невероятные эмоции.

Поддержка зрителей? У меня самые хорошие болельщики — они всё время придумывают что-то разное. Были груши, были кролики, были панды, теперь Стичи. Они не привязываются к чему-то одному, а просто все кидают!

Кто пришёл поддержать? Сюда пришла точно моя бабушка, мама, тётя не смогла прийти, я думаю, она болела около телевизора. И ещё родственники дальние, которых, честно говоря, не могу сказать, что хорошо знаю.

Что могу сказать по поводу выступления? Сегодня я просто была в программе. Мне понравилось, что я наконец просто получаю удовольствие. Я попыталась катать для зрителей и за элементами следить. Лутц — тулуп был, конечно, интересный. Тренеры мне сказали, что немножко понервничали. Но я его спасла и, безусловно, рада собой. Корпус немного перекинула на лутце. Если бы это был простой сезон, я бы просто спасла перетяжкой хорошей. Но сейчас не делать нельзя, и я стараюсь её исключить. Я очень рада, что сделала лутц — тулуп», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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