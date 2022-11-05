Валиева рассказала, что не стала менять послание в своей короткой программе

Действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева поделилась мыслями о программе на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в родной для неё Казани.



«Было ли новое послание? Нет. Нельзя давать обещания, потому что всегда, когда их даёшь, что-то идёт не так. Пока нет. Когда можно ждать? Я не знаю», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Конкуренцию Валиевой в Казани составят Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова и Клара Швецова.

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