Камила Валиева: возможно, восстановлю аксель и сальхов, а может быть — нет. Посмотрим

Действующая чемпионка Европы и России, олимпийская чемпионка в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как восстанавливает сложные прыжковые элементы.

«Потихоньку. Я их на удочке прыгаю, причём уже намного лучше прыгаю — я уже чувствую элементы. Просто другой вопрос самой входить в них — это уже тоже другое. В тулуп я уже сама вхожу, всё нормально, аксель и сальхов, может быть, восстановлю, может быть, нет. Я буду смотреть по своим ощущениям», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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