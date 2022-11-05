Валиева: Казань — родной дом, я провела здесь шесть лет детства

Действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева высказалась о своём родном городе, Казани.

«Волнительнее ли катать дома? Нет, наоборот. Здесь же всё-таки родной дом, ещё такой каток атмосферный, тебя все так любят. Как может быть волнительно, если люди ждут тебя?



Не скучаю ли по Казани? Не знаю, я большую часть жизни прожила в Москве. Шесть лет, которые были проведены в Казани — это всё-таки в детстве, это же всё проходит, воспоминания очень редко появляются. Мне нравится приезжать в Казань. Каждый раз приезжаешь, а она всё лучше и лучше становится — такая красивая!» — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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