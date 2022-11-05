Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на 3-м этапе Гран-при России
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В Казани фигуристки представили короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат среди участниц показала действующая чемпионка Европы и России Камила Валиева. Судьи оценили её выступление в 83,30 балла.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева – 83,30 балла
2. Вероника Яметова — 75,90
3. Ксения Синицына — 70,54
4. Мария Парамонова – 63,29
5. Виктория Нестерова – 62,25.
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