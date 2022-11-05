Яметова: случайно оказалась на этом этапе Гран-при, так как девочки снялись из-за травм

Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при России.

«Прокат мне понравился. После неудачного проката короткой в Сочи я работала над каскадом и сделала его вот сегодня. И, мне кажется, хорошо сделала.



Как оказалась на этом этапе? Совсем случайно. Так как с этого этапа некоторые девочки снялись из-за травм, нам позвонили и попросили приехать. Мы согласились, и я здесь. Сложно ли кататься на двух этапах подряд? Для меня нет, втягиваюсь. Это даже легко.



Ощутила ли внимание зрителей? Да, мне очень приятно, спасибо всем, что поддерживают. Есть ли планы, где буду выступать после этапов Гран-при? Этого я ещё сказать не могу. У нас в Свердловской области тоже есть свои соревнования, и я вот на них буду участвовать. Турнир по прыжкам? Я бы хотела поехать. В какую команду хотела бы попасть? Я ещё даже не знаю, смотря кто выберет», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.