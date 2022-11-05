Ксения Синицына рассказала, стала бы женой хоккеиста или нет

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мыслями о спортивных суевериях, а также высказалась о хоккее.

«Есть ли спортивные суеверия? Нет, я, наоборот, стараюсь всё делать как в обычный день, чтобы никаких не было новшеств. Если бы я была хоккеистом, какой бы у меня был хват? Правый.



В женский хоккей? Нет, никогда. Слишком агрессивно. У меня больше нежность, хрустальность, красота. Вышла бы замуж за хоккеиста? Замуж — да», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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