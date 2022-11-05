Тарасова и Морозов лидируют в парном катании на этапе Гран-при России в Казани

На третьем этапе серии Гран-при России в Казани завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат 78,80 балла. Менее балла уступил лидерам дуэт из Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Третий результат у фигуристов из Пермского края Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова.
Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Казань
Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва – Татарстан, «Хрустальный») – 78,80.
2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 77,93.
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 76,51.
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