Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что попала в больницу.
Накануне Тарасова в качестве председателя жюри участвовала в записи седьмого выпуска телепроекта «Ледниковый период». Сегодня, 5 ноября, на съёмках восьмого выпуска её заменила Елена Чайковская.
«Я в больнице», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Тарасова уже пропускала съёмки первых двух выпусков нового сезона «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия. Тогда она задержалась в больнице всего на день.
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