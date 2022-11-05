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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
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Татьяна Тарасова сообщила, что попала в больницу

Татьяна Тарасова сообщила, что попала в больницу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что попала в больницу.

Накануне Тарасова в качестве председателя жюри участвовала в записи седьмого выпуска телепроекта «Ледниковый период». Сегодня, 5 ноября, на съёмках восьмого выпуска её заменила Елена Чайковская.

«Я в больнице», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тарасова уже пропускала съёмки первых двух выпусков нового сезона «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия. Тогда она задержалась в больнице всего на день.

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