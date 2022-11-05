Андрей Мозалёв выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани

На третьем этапе серии Гран-при России в Казани завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучший результат показал фигурист из Санкт-Петербурга Андрей Мозалёв. Ставший вторым Дмитрий Алиев, который также представляет Северную столицу, уступил лидеру более 10 баллов. Третьим стал Иван Попов из Московской области.

Фигурное катание. Гран-при России. 3-й этап. Казань

Мужчины. Короткая программа

1. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 98,21.

2. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми, СШОР) – 87,96.

3. Иван Попов (Московская область, «Армия фигурного катания») – 85,90.

4. Роман Атояр (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 76,13.

5. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 75,82.

6. Артём Алейников (Свердловская область) – 67,73.

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