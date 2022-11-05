«Голова подвела». Артур Даниелян — об ошибках в короткой программе на Гран-при России

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал не самое удачное выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. Перед произвольной программой Даниелян – пятый.

«Публика невероятно тепло встретила, очень поддерживала. Я это с первых секунд слышал — я в сознании, не отключаюсь. Мне кажется, так лучше выходит контролировать элементы. Хотел сделать всё чисто, потому что я готов на данный момент делать этот контент в чистом виде. Видимо, где-то прибавилось сильное желание показать, не смог с ним побороться, чтобы успокоиться, чтобы проконтролировать чистые выезды.



Это абсолютно не от физической готовности, голова подвела. Зато непрыжковые элементы со стороны получились нормально, будем смотреть распечатки. В предыдущие разы непрыжковых не было толком (смеётся).



Давно ли делаю четверной на тренировках? Хорошо — последнюю неделю делаю. И то один раз за неделю я его где-то упущу. Именно хорошо — в эту неделю и в конец прошлой. Сегодня тоже был хороший, Евгений Владимирович (Рукавицын) похвалил, я сделал правильно, как он просит. Чуть-чуть проконтролировать надо было.



Почему заклеил татуировку (Стича) на прокат? Потому что он под образ не клеится — чёрный костюм, драма и… Стич? Я посмотрел один старт, другой старт, было решено до того момента, пока я её не сведу, сделать что-нибудь, что будет прикрывать. Почему решил свести? Наигрался, хватит (смеётся).



Что за скандальная история с запретом выступлений? Честно, не хочу касаться этой темы, как видите, я на этапе, выступаю. Не вижу смысла её дальше затрагивать. Всё нормально», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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