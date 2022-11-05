Дмитрий Алиев объяснил ошибки в прокате короткой программы на Гран-при России в Казани

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.
Из прыжковых элементов Алиев чисто исполнил только четверной сальхов, на каскаде он допустил серьёзную ошибку, а с тройного акселя упал. Перед произвольной программой Алиев – второй.
«Все видели, что не всё получилось. Немножко, наверное, ожидание старта сбило. По поводу проката могу сказать, что было тяжело. Ещё на утренней тренировке была тяжесть, как предболезненное состояние. В целом был хорошо готов, но сегодня так получилось.
Не могу сказать, что перегорел. Это ещё с перелёта. Мы прилетели, в четыре утра только уснул, и этот режим немножко сбил меня. Сегодня ночь была прям плохая в плане сна. Это вообще не должно ни в коем случае относиться к прокатам, но это относится к состоянию. Состояние не очень, возможно, оно повлияло на прокат.
Завтра в любом случае нужно будет терпеть, я и сегодня старался терпеть. Возможно, повлияло как раз то, что приходилось больше концентрации и эмоций тратить на то, чтобы понимать… Когда физическое состояние чуть катится, ты начинаешь не контролировать, где ты находишься. Мне приходилось немножко искать себя.
Конкуренция с Даниеляном в группе? Я буду не прав, если скажу, что конкуренция не помогает. Помогает, конечно. Просто я чуть-чуть по-другому сейчас тренируюсь, акцент держу на себе. Спарринги — это всегда классно. Любой вызов по прыжку или ещё чему-то ты принимаешь на тренировке. Но я в последнее время стараюсь больше на себе фокусироваться: как я, что я, где я, зачем я вообще и так далее», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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