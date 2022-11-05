Камила Валиева встретилась с болельщиками после короткой программы в Казани

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева встретилась с болельщиками после проката короткой программы на третьем этапе Гран-при России в Казани.

Болельщики ждали фигуристку у выхода с арены. Валиева фотографировалась с поклонниками, давала автографы и беседовала.

Действующая чемпионка Европы и России Валиева выиграла короткую программу в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. За свой прокат Камила получила от судей 83,30 балла. Валиева участвует уже во втором этапе Гран-при России. Первый (в Москве) фигуристка выиграла.

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