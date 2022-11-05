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Елена Вайцеховская рассказала о самом сильном впечатлении от Гран-при России в Казани

Елена Вайцеховская рассказала о самом сильном впечатлении от Гран-при России в Казани
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, кто из фигуристок произвёл на неё наиболее сильное впечатление на этапе Гран-при России в Казани.

Отметим, что олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева выиграла короткую программу, а вернувшаяся в одиночное катание Ксения Синицына стала третьей, уступив Валиевой 13 баллов.

«Пока самое сильное впечатление этапа Гран-при в Казани — Ксения Синицына. Фантастический талант — так акварельно катать Чайковского, не упуская ни одного нюанса музыки, и сохранять эту акварельность от первого до последнего звука. Подобной тонкости восприятия нет, на мой взгляд, ни у одной из действующих прим, включая Валиеву.

У Камилы другая проблема. Она была настолько хороша в своём первом взрослом сезоне, что сейчас все программы выглядят как попытка догнать некий ушедший образ. И пока в этой гонке Камила проигрывает. Но катается, старается, вытаскивает прыжки — и за это отдельный респект», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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