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Новый партнёр Медведевой в «Ледниковом периоде»: вернуться сюда — это чистое счастье

Новый партнёр Медведевой в «Ледниковом периоде»: вернуться сюда — это чистое счастье
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Актёр Фёдор Федотов, который стал новым партнёром двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в телепроекте «Ледниковый период», рассказал, как продюсер Илья Авербух лично просил его принять участие в шоу.

Федотов стал победителем прошлого сезона в паре с Татьяной Волосожар. Медведева вместе с блогером Даней Милохиным заняла тогда третье место. Вместе они начали и новый сезон. Но после записи четвёртого выпуска Милохин неожиданно покинул проект, сославшись на усталость.

«У меня очень хорошие отношения с Ильёй Авербухом. Я не мог не выручить его в такой ситуации, когда всё было критично, остро. Пришлось спасать проект. Конечно, не мог отказаться. Вернуться сюда — это чистое счастье. С Евгенией совершенно не сложно. Трудность была в том, что у нас имелось всего две ночи на два номера. Слава богу, всё сделали», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

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