Авербух заявил, что планирует ставить Медведевой и Федотову номера про чувства и любовь

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал, какие программы планирует ставить вновь созданной паре Евгения Медведева/Фёдор Федотов.
Актёр Федотов стал победителем прошлого сезона в паре с Татьяной Волосожар. Медведева вместе блогером Даней Милохиным заняла тогда третье место. Вместе они начали и новый сезон. Но после записи четвёртого выпуска Милохин неожиданно покинул проект, сославшись на усталость.
«Я не думаю, что надо мериться любовью зрителей. Пара Милохин и Медведева в прошлом сезоне стала настоящим событием, прорывом. Мне очень хорошо с ребятами работалось. Было создано достаточно много интересных номеров в своём амплуа молодого свежего ветра, летящих ребят. Они прекрасны. Ещё раз говорю, что я всегда с добром и теплом вспоминаю нашу совместную работу. Как и в этом сезоне, Даня тоже подрос и уже были работы несколько в другом ключе, но всё-таки они, конечно, олицетворяли юношескую, тинейджерскую любовь, если так можно сказать. Я не хочу противопоставлять, с кем будет лучше или хуже. Каждый из нас интересен по-своему. Но я думаю, что с Федей можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь.
Я надеюсь, что мы успеем сделать что-то, что не оставит равнодушными поклонников Жени, которых я очень люблю и уважаю за их поддержку и верность. Я знаю, что они ждали её возвращения. И у Феди, я уверен, много своих почитателей, потому что это очень талантливый человек с огромным потенциалом. Надеюсь, мы сможем поставить номера, которые войдут в золотую копилку», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».
- 5 ноября 2022
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