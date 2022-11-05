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Вайцеховская сравнила фигуристку Яметову с Фросей Бурлаковой из фильма «Приходите завтра»

Вайцеховская сравнила фигуристку Яметову с Фросей Бурлаковой из фильма «Приходите завтра»
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о короткой программе Вероники Яметовой на этапе Гран-при России в Казани.

Яметова заняла второе место, уступив 7,4 балла Камиле Валиевой.

«С восприятием Вероники Яметовой всё сложнее. Она безумно самобытна в своём катании, но при слове «самобытность» лично я всегда вспоминаю фильм «Приходите завтра» и его героиню Фросю Бурлакову. Иначе говоря, любую самобытность, чтобы сделать её явлением мирового масштаба, нужно очень тщательно и очень штучно вычищать. Не конвейерный товар однозначно.

По компонентам, которые выше, чем у Синицыной… Возможно, при восприятии катания Яметовой от борта реально срывает крышу, у судей в том числе. Через экран такого эффекта не заметила. Спорный момент, короче…

Пока главный плюс Яметовой я вижу в том, что она, будучи прекрасно обученной, что факт, не столько соревнуется, сколько играет в соревнования с азартом невероятно энергичного ребёнка. Очень интересно подметил Валентин Николаев на этот счёт (тренер Оксаны Баюл, кто не знает):

«…Дети начинают кататься очень рано, в два-четыре года. И начинается: «Ты должен быть лучшим в группе, в школе, в городе, области… Очень быстро развивается не чувство ответственности, а её боязнь. Если удаётся сохранить детскую непосредственность, то вырастает сильная личность, и вся последующая карьера будет в том же ключе…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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