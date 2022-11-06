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«Наконец-то хорошие оценки». Евгения Медведева — о новом партнёре на «Ледниковом периоде»

«Наконец-то хорошие оценки». Евгения Медведева — о новом партнёре на «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала возвращение в шоу «Ледниковый период». Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.

«На самом деле, в моей жизни выступлений хоть отбавляй. Поэтому для меня важнее не куда я вернулась и как, а с кем. С Федей Федотовым откатали сегодня два номера с очень хорошими оценками. Я наконец-таки выдохнула и перекрестилась, потому что наконец хорошие оценки. Могу сколько угодно говорить, что понимаю, что это шоу и всё такое. Но как спортсмен я переживаю, когда нам что-то ставят и чувствуется какая-то предвзятость. Это очень сильно расстраивает, прям до слёз. Сегодня было хорошо (смеётся)», — приводит слова Медведевой Sport24.

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