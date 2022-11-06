«Наконец-то хорошие оценки». Евгения Медведева — о новом партнёре на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала возвращение в шоу «Ледниковый период». Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.
«На самом деле, в моей жизни выступлений хоть отбавляй. Поэтому для меня важнее не куда я вернулась и как, а с кем. С Федей Федотовым откатали сегодня два номера с очень хорошими оценками. Я наконец-таки выдохнула и перекрестилась, потому что наконец хорошие оценки. Могу сколько угодно говорить, что понимаю, что это шоу и всё такое. Но как спортсмен я переживаю, когда нам что-то ставят и чувствуется какая-то предвзятость. Это очень сильно расстраивает, прям до слёз. Сегодня было хорошо (смеётся)», — приводит слова Медведевой Sport24.
- 6 ноября 2022
-
11:40
-
11:28
-
11:19
-
11:12
-
11:02
-
10:52
- 5 ноября 2022
-
23:29
-
23:05
-
22:41
-
22:29
-
22:07
-
21:03
-
20:35
-
19:48
-
19:37
-
19:25
-
19:14
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
17:47
-
17:40
-
17:32
-
16:58
-
16:50
-
16:34
-
16:28
-
16:28
-
16:25
-
16:18
-
16:13
-
16:03
-
15:53
-
15:48