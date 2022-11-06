Короткая программа Камилы Валиевой на 3-м этапе Гран-при России в Казани. Видео

Действующая чемпионка Европы и России, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в родной для неё Казани. На втором месте идёт Вероника Яметова (75,90), на третьем — Ксения Синицына (70,54).
Спортсменка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. Судьи оценили выступление Валиевой в 83,30 балла.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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