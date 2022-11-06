Короткая программа лидера 3-го этапа Гран-при России Андрея Мозалёва. Видео

Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России – 2022 российский фигурист Андрей Мозалёв лидирует по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. На втором месте идёт Дмитрий Алиев (87,96), на третьем – Иван Попов (85,90).

Судьи оценили прокат Мозалёва в 98,21 балла. Андрей чисто исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп с ошибкой на выезде (степ-аут).

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