Короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на 3-м этапе Гран-при России

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

Судьи оценили их выступление в 78,80 балла. Менее балла уступил лидерам дуэт из Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Третий результат у фигуристов из Пермского края Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова.

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