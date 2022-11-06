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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Короткая программа Вероники Яметовой на 3-м этапе Гран-при России. Видео

Короткая программа Вероники Яметовой на 3-м этапе Гран-при России. Видео
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15-летняя российская фигуристка Вероника Яметова занимает второе место на третьем этапе серии Гран-при России по итогам короткой программы. Соревнования проходят в Казани.

Судьи оценили выступление Яметовой в 75,90 балла. Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип. У промежуточного лидера соревнований Камилы Валиевой 83,30 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 83,30 балла.
2. Вероника Яметова — 75,90.
3. Ксения Синицына — 70,54.

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