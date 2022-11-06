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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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Евгения Медведева намекнула, что Даня Милохин относился к ней неуважительно

Евгения Медведева намекнула, что Даня Милохин относился к ней неуважительно
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как восприняла то, что ей с новым партнёром по шоу «Ледниковый период» Фёдором Федотовым пришлось ставить два номера за три дня.

Медведева начала текущий сезон программы с блогером Даней Милохиным, однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.

«На самом деле, это оказалось не так сложно, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что ему тоже со мной комфортно. Мне очень комфортно с ним по росту, по скорости, по умениям. Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнёр, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так должны партнёр и партнёрша друг друга уважать и взаимодействовать», — приводит слова Медведевой Sport24.

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