«Его заметят только самые внимательные». Евгения Медведева призналась, что сделала тату
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила, правда ли что сделала тату.
«Это не прикол. Скажу так, друзья, его заметят только самые-самые-самые внимательные. Будет ли его видно на фотографиях с шоу? Нет (смеётся). На фотографиях и видео его не будет видно. Но, смотря в каком наряде», — приводит слова Медведевой Sport24.
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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