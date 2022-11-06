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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Камила Валиева единственная заявила элемент ультра-си в ПП на 3-м этапе Гран-при России

Камила Валиева единственная заявила элемент ультра-си в ПП на 3-м этапе Гран-при России
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Стало известно, какой контент заявила действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева на произвольную программу в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в родной для неё Казани.

Ученица Этери Тутберидзе планирует исполнить четверной тулуп, а также секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Валиева – единственная из участниц, кто заявил элемент ультра-си в произвольной программе. Она же лидирует после КП.

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