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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли 3-й этап Гран-при России в Казани

Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли 3-й этап Гран-при России в Казани
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В Казани танцевальные дуэты разыграли медали третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани. Золото завоевали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, сохранившие лидерство по итогам ритм-танца.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 202,57 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 198,45.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 182,30.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 170,21.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 3, Казань
Танцы на льду. Произвольный танец
06 ноября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
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