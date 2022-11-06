Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли 3-й этап Гран-при России в Казани

В Казани танцевальные дуэты разыграли медали третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани. Золото завоевали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, сохранившие лидерство по итогам ритм-танца.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 202,57 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 198,45.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 182,30.

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 170,21.

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