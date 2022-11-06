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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Жулин: Казань теперь мой фаворит. Атмосфера фантастическая, в Сочи было бледно

Жулин: Казань теперь мой фаворит. Атмосфера фантастическая, в Сочи было бледно
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Известный российский продюсер и хореограф Александр Жулин поделился мнением об этапе Гран-при России в Казани.

«Как оценю выступление Шанаевой и Дрозда? Очень хорошо, ребята прекрасно провели турнир, очень много готовились. Всё сложилось и в короткой, и в произвольной без сучка без задоринки, я очень доволен.

Мне сложно сказать, какое будет идеальное состояние, пока я очень доволен и думаю, что мы на правильном пути. Главное, что работа идёт очень правильно, цельно, я реально очень доволен.

Насколько тяжело скатывать ребят? Всё равно это очень интересно, это всегда какой-то вызов. Я люблю свою работу, поэтому я доволен тем, что она у меня есть, что у меня замечательные ребята. Всегда идёт какое-то обновление, свежая кровь, это очень интересно.

Какие цели ставлю перед всеми своими парами? Цель, во-первых, чисто кататься и доставлять удовольствие зрителям — это самое основное. А уж где мы будем там выступать, жизнь покажет.

Атмосфера? Фантастическая. Мне так нравится Казань, что для меня это фаворит теперь. В Сочи было как-то бледно, а сейчас просто шикарный приём, я благодарен зрителям, спасибо огромное.

Мне всегда было приятно ездить в Казань, меня в контексте просто переврали. Я сказал в принципе просто город Казань, имелось в виду, что это не Лос-Анджелес и не Неаполь. Вот и всё», — передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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