Павел Дрозд: сегодня с Лизой испытали кайф от проката. Мы только начинаем путь вместе

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, катающиеся в миксте, высказались о выступлении на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня мы испытали кайф от того, как мы катались вместе. Фантастическая публика, невероятно тепло принимает. Одно удовольствие было кататься на этих стартах», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



— Можете сказать, насколько чувствуете заинтересованность вашего тренера Александра Жулина в вас? Какие у вас амбиции?



Дрозд: Думаю, что один тот факт, что наша дорогая команда ездит с нами на соревнования, выставляет нас, проводит каждодневную работу — это всё говорит о заинтересованности тренерского штаба. И наш прогресс от старта к старту об этом говорит.



Шанаева: Мы их очень любим.



Дрозд: Пользуясь случаем, перечислю всю нашу команду — это, безусловно, Александр Вячеславович Жулин, Пётр Вячеславович Дурнев, Сергей Георгиевич Петухов, наш замечательный хореограф. И, конечно, наш специалист по поддержкам Дима Ионов.



— Насколько итог турнира для вас изменит ощущения от проката?



Дрозд: Мы с Лизой только начинаем свой путь, не будем говорить, что это совсем неважно — конечно, всё это важно. На пьедестале три места, первое — одно. В любом случае это не единственные старты, как бы что ни случилось, будем всё равно бороться и показывать от старта к старту прогресс, который мы делаем. Это не только наши внутренние ощущения, но ещё и мнение окружающих, что самое главное. Это говорит о том, что мы на верном направлении, думаю, что у нас будет долгий совместный путь.



— Спарринг в группе помогает?



Шанаева: У нас дружная группа, мы равняемся на себя. У нас есть тренировочный план, и мы его выполняем. А как выполнили ребята, мы за этим не следим.



Дрозд: Плюс ко всему многие должны понимать, что для нас это уже профессия, мы каждый день приходим на каток. Соревнования — это оценка нашего результата. Нам не нужно равняться на кого-то. Требуем сами от себя на каждой тренировке.