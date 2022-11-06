Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, на что потратят призовые за победу в Казани

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, на что потратят призовые, заработанные за победу на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
«Эти все деньги всё равно пойдут на специалистов, на коньки, ещё что-то — на фигурное катание», — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Очень много промежуточных моментов, на которые нужны средства», — добавил Нарижный.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Итоги
1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 202,57 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 198,45.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 182,30.
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