Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, на что потратят призовые за победу в Казани

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, на что потратят призовые, заработанные за победу на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Эти все деньги всё равно пойдут на специалистов, на коньки, ещё что-то — на фигурное катание», — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Очень много промежуточных моментов, на которые нужны средства», — добавил Нарижный.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Танцы на льду. Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 202,57 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 198,45.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов – 182,30.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.