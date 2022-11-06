Аннабель Морозов: мне так понравилось кататься сегодня! Это кайф!

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, прокомментировала победу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«По ощущениям мне так понравилось кататься сегодня! Мне кажется, у меня было столько энергии, что меня даже шатало на некоторых моментах. Я была готова ещё один прокат ехать. Это такое редкое чувство на соревнованиях. Прямо почувствовала эту энергию от зала. Я всегда чувствую, но сегодня прям настолько чувствовала, что это было кайф!» — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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