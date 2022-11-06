Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аннабель Морозов: мне так понравилось кататься сегодня! Это кайф!

Аннабель Морозов: мне так понравилось кататься сегодня! Это кайф!
Комментарии

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, прокомментировала победу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«По ощущениям мне так понравилось кататься сегодня! Мне кажется, у меня было столько энергии, что меня даже шатало на некоторых моментах. Я была готова ещё один прокат ехать. Это такое редкое чувство на соревнованиях. Прямо почувствовала эту энергию от зала. Я всегда чувствую, но сегодня прям настолько чувствовала, что это было кайф!» — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Валиева вновь откатает программу о скандале на Олимпиаде. И снова разгромит соперниц? LIVE Валиева вновь откатает программу о скандале на Олимпиаде. И снова разгромит соперниц? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022