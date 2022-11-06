Дэвид Нарижный: нам главное — одобрение тренеров, мы слишком молодая пара

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Аннабель Морозов, прокомментировал победу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«У нас сейчас будет много времени, чтобы всё подправить, почистить, сделать ещё лучше программу к чемпионату России.

Были ли уверены в победе? Я не ехал сюда соревноваться — просто показать себя. Мы слишком молодая пара, нам главное одобрение тренеров, чтобы можно было почерпнуть какие-то хорошие моменты, хотя мне ещё ни один свой прокат не понравился. В первую очередь едешь, чтобы улучшаться по сравнению с прошлым стартом. Оценки — это уже вторично. Тем более сейчас система оценивания подгоняется под европейский стандарт», — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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