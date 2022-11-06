Нарижный: имя правильно на русском пишется через «э», потому что я украинец

Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, как правильно произносить их имена и фамилии.

"Как правильно: Дэвид или Давид? Правильно Дэвид. На русском пишется через «э», потому что я украинец. В украинском языке русская «е» — это «э». Когда я получил русский паспорт, так было написано через «е», но это считается неправильно. Я — Дэвид. В паспорте через «е», но мне лень его менять. Меня это вообще не напрягает", — передаёт слова Нарижного корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Знаю ли мову? Я ее уже вообще не помню, если честно. Я могу ее понимать, когда кто-то разговаривает на украинском, могу немного читать. Но самому говорить мне уже тяжело очень. Я могу какие-то базовые фразы вспомнить, а так вообще нет, потому что мы всегда говорили по-русски везде и нас только в школе заставляли на украинском говорить на отдельных уроках.



Морозов: как говорить, Морозов или Морозова? Морозов. Всем скажите, что Морозов. Так у меня написано в паспорте. Да, я знаю, что это странно в России, потому что на мужской манер. Ну, это необычно. Я не выгляжу как мужик, так что…