«Рада, что всё закончилось». Ксения Синицына — о прокате произвольной программы в Казани

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала прокат произвольной программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Рада, что всё закончилось. Я так долго ждала, что уже всё, я могу спокойно вздохнуть. Всё сделала, теперь свободна.

О чём программа? Это программа под музыку Баха. Эта музыка писалась специально для людей, поэтому я её катаю для людей, чтобы они смотрели и у них поднималось настроение. Поставила мне её Мария Касумова, наш хореограф, недели три назад. Она ещё не совсем вкатанная, будем работать дальше.

Лутц — риттбергер? Тренировать его несложно, главное попасть в ритм, и прыжок получится. Сегодня он у меня не совсем получился, я сделала 3-2. Немножко недовольна, но ничего. Будет над чем работать.

Какой следующий этап? Я пока точно не знаю, вроде бы шестой этап в Перми. Ждите меня там. Как отреагировала, что попала в юниорскую сборную? Я в том сезоне много пропустила, поэтому спасибо федерации на этом. Но я стараюсь ощущать себя как взрослого спортсмена и соответствующе кататься.



Думала ли, до скольки лет кататься? Пока болельщики мотивируют, пока есть желание буду кататься», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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