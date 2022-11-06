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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Яметова ответила, каково стоять на одном пьедестале с Валиевой

Яметова ответила, каково стоять на одном пьедестале с Валиевой
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Российская фигуристка Вероника Яметова высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России в Казани.

«Прокат, в общем-то, был неплохой, но были некоторые недочёты. Я буду над ними работать, чтобы больше такого не повторилось. Небольшой недочёт был на каскадах аксель — тулуп и лутц – ойлер – сальхов. А так, в общем-то, нормально. Почему волновалась за аксель — тулуп? Не знаю, почему-то сомневалась.

Каково стоять на одном подиуме с Валиевой? Даже не знаю. Я не готовилась вообще стоять вместе с ней на пьедестале, для меня было главное просто чисто откатать, и всё.

Стало ли больше внимания? Да, появилось больше людей, которые меня поддерживают, и мне, конечно же, очень приятно слышать их поддержку. Как повезу огромного медведя? Честно говоря, даже не знаю. Думаю, как-нибудь решим этот вопрос.

Тройной аксель? Да, мы планируем ставить его в прокат до чемпионата России, мы работаем над ним. Какие планы? Соревнования в Свердловской области, работа над недочётами, ошибками и изучение четверных», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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