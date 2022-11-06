Яметова ответила, каково стоять на одном пьедестале с Валиевой

Российская фигуристка Вероника Яметова высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России в Казани.

«Прокат, в общем-то, был неплохой, но были некоторые недочёты. Я буду над ними работать, чтобы больше такого не повторилось. Небольшой недочёт был на каскадах аксель — тулуп и лутц – ойлер – сальхов. А так, в общем-то, нормально. Почему волновалась за аксель — тулуп? Не знаю, почему-то сомневалась.



Каково стоять на одном подиуме с Валиевой? Даже не знаю. Я не готовилась вообще стоять вместе с ней на пьедестале, для меня было главное просто чисто откатать, и всё.



Стало ли больше внимания? Да, появилось больше людей, которые меня поддерживают, и мне, конечно же, очень приятно слышать их поддержку. Как повезу огромного медведя? Честно говоря, даже не знаю. Думаю, как-нибудь решим этот вопрос.



Тройной аксель? Да, мы планируем ставить его в прокат до чемпионата России, мы работаем над ним. Какие планы? Соревнования в Свердловской области, работа над недочётами, ошибками и изучение четверных», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.