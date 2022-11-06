Яметова ответила, каково стоять на одном пьедестале с Валиевой

Российская фигуристка Вероника Яметова высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России в Казани.
«Прокат, в общем-то, был неплохой, но были некоторые недочёты. Я буду над ними работать, чтобы больше такого не повторилось. Небольшой недочёт был на каскадах аксель — тулуп и лутц – ойлер – сальхов. А так, в общем-то, нормально. Почему волновалась за аксель — тулуп? Не знаю, почему-то сомневалась.
Каково стоять на одном подиуме с Валиевой? Даже не знаю. Я не готовилась вообще стоять вместе с ней на пьедестале, для меня было главное просто чисто откатать, и всё.
Стало ли больше внимания? Да, появилось больше людей, которые меня поддерживают, и мне, конечно же, очень приятно слышать их поддержку. Как повезу огромного медведя? Честно говоря, даже не знаю. Думаю, как-нибудь решим этот вопрос.
Тройной аксель? Да, мы планируем ставить его в прокат до чемпионата России, мы работаем над ним. Какие планы? Соревнования в Свердловской области, работа над недочётами, ошибками и изучение четверных», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 6 ноября 2022
-
17:50
-
17:39
-
17:39
-
17:17
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
12:59
-
12:26
-
11:40
-
11:28
-
11:19
-
11:12
-
11:02
-
10:52
- 5 ноября 2022
-
23:29
-
23:05
-
22:41
-
22:29
-
22:07
-
21:03