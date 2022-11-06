Камила Валиева отказалась отвечать на вопрос о Ване Дмитриенко

Действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева отказалась отвечать на вопрос, что делает на трибунах в Казани певец Ваня Дмитриенко. Там прошёл третий этап серии Гран-при России по фигурному катанию, победительницей которого и стала Валиева.

«Не буду отвечать на этот вопрос», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 241,72 балла

2. Вероника Яметова – 210,34

3. Ксения Синицына – 207,55.

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