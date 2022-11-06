Видео: фанаты ждут и скандируют имя Камилы Валиевой в коридоре Дворца спорта Казани

В коридоре Дворца спорта в Казани фанаты действующей чемпионки Европы и России Камилы Валиевой ждали фигуристку после победы на третьем этапе серии Гран-при России.

Отметим, что в произвольной программе Валиева стала единственной фигуристкой, которая заявила элемент ультра-си (четверной тулуп), однако исполнить его Камиле не удалось.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 241,72 балла

2. Вероника Яметова – 210,34

3. Ксения Синицына – 207,55.

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