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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Валиева: выступление было не на 100%, упала, но остались тёплые воспоминания от проката

Валиева: выступление было не на 100%, упала, но остались тёплые воспоминания от проката
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Российская фигуристка Камила Валиева оценила свой прокат на этапе Гран-при России в Казани.

«Дала шоу? Вроде бы за это не снимают баллы, почему бы и нет? Немножко расстроилась, что не смогла его сделать, так как на разминке всё было нормально, как и, в принципе, в Москве. Сейчас было больше уверенности, но ладно. Не получается один, значит, буду вставлять два, чтобы получился один точно. Дай бог два тоже.

На самом деле выступление было не на 100%, упала. Но по энергетике я выдалась в конце, тёплые воспоминания остались от сегодняшнего проката», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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