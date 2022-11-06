Валиева: выступление было не на 100%, упала, но остались тёплые воспоминания от проката

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свой прокат на этапе Гран-при России в Казани.
«Дала шоу? Вроде бы за это не снимают баллы, почему бы и нет? Немножко расстроилась, что не смогла его сделать, так как на разминке всё было нормально, как и, в принципе, в Москве. Сейчас было больше уверенности, но ладно. Не получается один, значит, буду вставлять два, чтобы получился один точно. Дай бог два тоже.
На самом деле выступление было не на 100%, упала. Но по энергетике я выдалась в конце, тёплые воспоминания остались от сегодняшнего проката», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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