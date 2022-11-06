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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Камила Валиева рассказала, почему решила выполнить два четверных тулупа

Камила Валиева рассказала, почему решила выполнить два четверных тулупа
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Российская фигуристка Камила Валиева объяснила своё решение зайти на два четверных тулупа в выступлении.

«Почему решила в конце зайти на два четверных тулупа? Я в прошлый раз в Москве спросила, не снимают ли за это. Мне сказали, нет. Я посмотрела на тренеров и решила пойти. Мне стало обидно, что я не сделала. Но в итоге не получилось. Но там вроде будет время после мальчиков, на награждении.

Любой фигурист может так сделать? Я не знаю, честно. Вдруг я скажу да, а после запретят. Я вообще тут боюсь говорить что-либо. Почему на третью попытку не пошла? Я не знаю. Сказали «хватит», но вообще надо было», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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