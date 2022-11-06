«Я не волшебник». Камила Валиева — о шансе прыгнуть четверной лутц через месяц

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева ответила, примет ли участие в прыжковом турнире.

«Я надеюсь. Опять-таки, не хочу загадывать, но очень надеюсь. Всё зависит от меня, поэтому работать, работать и ещё раз работать.

Если всё получится и выступлю, то с чем? Слушайте, ну явно не четверной лутц сразу, через месяц (смеётся). Я не волшебник», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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