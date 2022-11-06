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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Валиева рассказала о планах

Валиева рассказала о планах
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Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая победительницей женских соревнований на этапе Гран-при в Сочи, рассказала о ближайших планах.

— Какие планы, кроме прыжкового турнира и чемпионата России? До чемпионата России полтора месяца, всё может поменяться. Работать, просто работать.

— Некоторые болельщики написали, что ты сделала два четверных тулупа и это стало как будто бы неуважением к соперникам. Как ты считаешь?

— Я не знаю, можно было это делать или нельзя… Я катала последняя. Если бы после меня выступала девочка, то я бы, само собой, так бы не пошла. Это правда. Может быть, мне сейчас скажут, что это было нельзя делать, то больше так не буду. Я в принципе и не планирую (смеётся).

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