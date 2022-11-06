Валиева: становится ли мне катать программу легче? Вам виднее

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о впечатлениях от проката на этапе Кубка России в Казани. Валиева одержала победу в соревнованиях.



«Меняются ли ощущения от программ после трёх прокатов на большую публику? Да, всегда. Даже та же самая короткая программа, если сравнивать ощущения с прокатов и ощущения здесь — они всегда разные. Не могу сказать, что каждый раз чувствую одну и ту же эмоцию, например. Всё равно какие-то движения от себя добавляю, какие-то переделываю. Всегда по-разному.

Становится ли катать легче? Не знаю, вам виднее. Мне и первый раз было не так тяжело катать, просто нахлынули воспоминания, которые всегда сидят во мне. Но сейчас много времени прошло, и надо жить дальше. То, что было в первый раз, я считаю, тоже неплохо, потому что я прожила каждое своё движение. И сейчас тоже стараюсь прожить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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