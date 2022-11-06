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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Тарасова и Морозов выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе Гран-при в Казани

Тарасова и Морозов выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе Гран-при в Казани
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На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования среди спортивных пар. Победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они суммарно набрали 236,36 балла.

Второе место заняли представители Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Их результат составил 224,95 балла. Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Представители Пермского края набрали 214,31 балла.

Фигурное катание. Гран-при. Казань. Спортивные пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 236,36

2. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 224,95

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 214,31

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
06 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
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