Тарасова и Морозов выиграли соревнования среди спортивных пар на этапе Гран-при в Казани

На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования среди спортивных пар. Победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они суммарно набрали 236,36 балла.
Второе место заняли представители Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Их результат составил 224,95 балла. Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Представители Пермского края набрали 214,31 балла.
Фигурное катание. Гран-при. Казань. Спортивные пары
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 236,36
2. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 224,95
3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов — 214,31
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