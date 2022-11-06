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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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«Сегодня был другой настрой». Тарасова и Морозов высказались о победе на этапе Гран-при

«Сегодня был другой настрой». Тарасова и Морозов высказались о победе на этапе Гран-при
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали победу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Сегодня был совсем другой настрой. Я благодарна Вове, что вчера поддержал и мы смогли обсудить — за это ему большое спасибо. Поэтому сегодня совсем с другим настроением выходили», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Что за обсуждения? Это личное. Что случилось в Москве? Много аспектов. Сезон постолимпийский, всё равно много сил отдали на Олимпийских играх, и эмоций. Сейчас у нас есть желание, и на этом желании мы выходим и катаемся. Если не будет желания, то совсем будет тяжело. Даже с физикой.

Планы на будущее? Сезон докатывать надо. Следующий турнир — чемпионат России. Всё-таки прыжковый — это фестиваль. Как атмосфера? Отличная, приятная. Сегодня зал был более насыщенный из трёх этапов, которые прошли. Очень здорово, что столько людей пришло, смотрят, болеют, поддерживают. Зал живой — класс!» — сказал Морозов.

«Слушаем ли оценки предыдущих пар? Мы находимся на льду в этот момент, раскатываемся. Может, да, мы где-то слышим, но не заостряем внимание», — сказала Тарасова.

Фигурное катание. Гран-при. Казань. Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,36
2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 224,95
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,31.

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