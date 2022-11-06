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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Вайцеховская объяснила, почему Валиева выиграла второй этап ГП с «космическим отрывом»

Вайцеховская объяснила, почему Валиева выиграла второй этап ГП с «космическим отрывом»
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила большой отрыв российской фигуристки Камилы Валиевой на втором этапе Гран-при России в Казани.

«Положа руку на сердце, следует заметить, что добрая половина космического отрыва Камилы Валиевой от соперниц сложилась не столько вследствие реальной оценки катания Камилы, сколько благодаря бэкграунду, в который легла репутация самой талантливой одиночницы в истории фигурного катания, её непростая олимпийская история, способная выбить слезу даже у мраморного изваяния, казанский антураж и ностальгия по пролётным, на пол-катка четверному тулупу и тройному акселю, которые были визитной карточкой Валиевой в прошедшем сезоне.

На деле Камила по-прежнему далека от идеальной формы, тяжеловата в прыжках и катании, а её произвольная программа, так сильно прозвучавшая в сентябре на открытых прокатах, теряет звучание на глазах. Посудите сами: если постановка задумывалась как не слишком завуалированный посыл всему миру: «Посмотрите, что вы со мной сделали!», это предполагает ровно то исполнение, какое Валиева продемонстрировала в командном олимпийском турнире. Уверенное, безошибочное, со сложнейшими прыжками.

Сейчас же о постановке можно сказать лишь то, что Камила ведёт непримиримую борьбу не с миром, а с четверным тулупом, и складывается эта борьба всё ещё не в её пользу…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женское одиночное катание. Итоги

1. Камила Валиева – 241,72
2. Вероника Яметова – 210,34
3. Ксения Синицына – 207,55.

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