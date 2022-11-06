Даниелян объяснил, почему неудачно провёл вторую половину проката

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал собственный прокат на этапе Гран-при в Казани.



«Как прокат? Первая половина достойно, чётко всё делал, контролировал. Вторая половина… То ли уже от мысли, что всё основное сложное сделал, на эти тройные меньше оставил концентрации, хотел меньше зацикливаться на них, просто спокойно сделать. Буду учитывать на будущее, что лучше их так же контролировать, как четверные, тройной аксель… Раз так выходит, значит, что-то надо поменять.



Если говорить о позитивном, то это первое более-менее чистое исполнение. Не знаю, по докрутам что поставят, но по ощущениям он был сделан уверенно, как и требовалось от меня. Просто надо не только над четверным сальховом, но и над всеми прыжками над приземлениями поработать, потому что я валюсь с ноги почему-то. Будем отрабатывать, работы полным-полно. Этот старт показал, на что надо больше упор сделать.



Что сказал Валентин Молотов? Сказал: «Своё не отдавать». Сказал, что потом объяснит, почему во второй половине произошли эти ошибки. Я с радостью послушаю и буду исправлять. Первый старт крупный, я очень рад, что я выступил. Два тройных акселя, четверной сальхов и мой любимый тройной риттбергер сделал. Будем дальше работать», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.