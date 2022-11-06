Аделина Сотникова стала мамой

Олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова в своих социальных сетях сообщила о том, что стала мамой.

Фото: из личного архива Сотниковой

«30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», – написала Сотникова.



25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

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