«Там была некультурная лексика». Алиев высказался о победе на этапе Гран-при в Казани

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал собственную победу на этапе Гран-при в Казани. Спортсмен рассказал об эмоциях от успеха.



«Недоволен? Возможно, вы меня с кем-то путаете? На прошлом этапе я то ли просыпался, то ли засыпал с мыслью, что нужно благодарить место, где ты работаешь, за то, что оно тоже тебе помогает, ведь у нас лёд скользкий, в нём много дыр после ребят, которые катались до этого. Вот и сегодня он помогал. Не скажу, что был недоволен. Если честно, там была некультурная лексика, но я выразил то, что вытерпел, дожал, потому что сегодня утром на тренировке я получил травму. В начале сезона у меня была проблема со стопой. За пять минут до выхода со льда это случилось, шёл, уже хромая, настроение было угасшее. Вот и на разминке перед произвольной программой я понял, что либо снимаемся, либо боремся. Тренер сказал: «Если выходим, то только в боевом состоянии». Этот момент мне помог отвлечься.



В первые три-четыре минуты я получил колоссальное удовольствие. Я понял, что сейчас я способен бороться, старался до конца доехать. Это было видно на дорожке шагов, я сам чувствовал, что я дожал, добил», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Новость по теме Алиев выиграл соревнования среди мужчин на этапе Гран-при в Казани